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شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لإزاله الإشغالات وحواجز السيارات غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذ حي غرب برئاسه المهندسه سحر شعبان حمله بمنطقة كرموز تم فيها ازاله كافه الاشغالات التي تشغل حرم الطريق العام وشملت الحمله ازاله كافه الاشغالات بكلا من شارع راغب وشارع الملك الاشرف وشارع النيل وشارع مسجد سلطان وشارع يوسف الحكيم
يأتى هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وفي اطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات والإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط
وأزالت الحمله كافه حواجز السيارات الحديدية والاسمنتيه وكاوتش السيارات من الشوارع التي شملتها الحمله بمنطقة كرموز ونوهت رئيس الحى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات اواشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وانه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفه أو اشغالات وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط .
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