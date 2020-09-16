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شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقم شوارع المنتزة احترازياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل حى المنتزة اول شرق الاسكندرية حملات تطهير وتعقيم لعدد من الشوارع في نطاق الحى كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية في الإسكندرية .
يأتى هذا في ضوء الإهتمام برفع درجة الإستعداد القصوى، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم القيام بتطهير وتعقيم محيط حي اول المنتزه، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بالإسكندرية .
جاءت أعمال التطهير والتعقيم ،في إطار التعاون المشترك والمثمر بين كل من حي أول وثانِ المنتزه، تحت إشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، وبحضور مدير المتابعة الميدانية، ضمن الإجراءات الوقائية الإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة، ولازالت المتابعة جارية .
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