شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية من مخاطر الإدمان فى الجمرك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام مركز معلومات التنمية المحلية بحي الجمرك بالتنسيق مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطى لنشر التوعية وتثقيف الأسر والشباب من مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة وذلك لليوم الثاني على التوالي بديوان عام الحي وبإشراف محمود شحاتة بريك رئيس حى الجمرك. وقام فريق العمل بتوزيع المطبوعات الورقية على موظفي الحى وتم التركيز على أن العلاج على نفقة الدولة وبالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16003. التوعية من مخاطر الإدمان فى الجمرك التوعية من مخاطر الإدمان فى الجمرك التوعية من مخاطر الإدمان فى الجمرك التوعية من مخاطر الإدمان فى الجمرك الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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