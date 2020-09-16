شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لاستقبال الشتاء.. تطهير شنايش ومطابق كورنيش الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعداداً لاستقبال فصل الشتاء وتحت إشراف محمود شحاته بريك رئيس حي الجمرك قام محمد المغربي سكرتير عام الحي لليوم الثالث على التوالي بمتابعة تطهير الشنايش والمطابق فى عدد من شوارع الحى ومنطقة الكورنيش استعدادا لإستقبال نوات فصل الشتاء ولاختبار مدى الجاهزية لمواجهة اى امطار . تم تطهير عدد ٦ مطابق بشارع زاوية الأعرج بالسيارة المدمجة وأختبارها بالنافوري ، وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك للصرف الصحي ، وبتواجد الإدارات المعنية بالحي وجاري المتابعة والعمل مستمر. تطهير شنايش ومطابق كورنيش الإسكندرية تطهير شنايش ومطابق كورنيش الإسكندرية تطهير شنايش ومطابق كورنيش الإسكندرية تطهير شنايش ومطابق كورنيش الإسكندرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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