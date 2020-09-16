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شكرا لقرائتكم خبر عن حملتان لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دفع حي وسط بحملتين لفرض الانضباط والتصدي لظاهرة الاشغالات ،التعديات ، والحواجز بنطاق حي وسط، توجهت الحملة الأولي الي شوارع: محرم بك ؛ الاسكندارني، بوالينو؛ الغرفة التجارية، جرين، جواد حسنى، وعرفان وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وفي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات ،التعديات، والحواجز.
واتجهت الحملة الثانية الي شوارع : سعيد الجندى، طاهر باشا، إسماعيل فهمى، ابن ملاعب، معهد التوليد، فؤاد، الخطيب ،المتحف اليونانى ،أحمد قمحه، محمد فؤاد جلال ،وجواد حسنى، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والأحجار والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور.
تمت الحملتين بناءا علي توجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ،وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط .
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