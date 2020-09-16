شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة حدائق غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة الحدائق بالحي بأعمال تقليم وتبليط عدد 8 نخلات امام مدرسه احمد زويل زويل وكذلك قامت الإدارة بأعمال تقليم عدد 6 اشجار أمام قسم شرطة مينا البصل ورفع مخلفات التقليم يأتى هذا في اطار الإهتمام بالمنظر الجمالي لحي غروب ولعروس البحر الأبيض المتوسط وبناء على تعليمات المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب برفع كفاءه الحدائق والتشجير بنطاق الحي. هذا بالإضافة للأعمال اليوميه من تنظيف وإزاله الحشائش وري الحدائق بنطاق الحي . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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