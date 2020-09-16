شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي لأعمال البناء المخالف غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في ضوء مواصلة حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق الحي. وبناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، وبحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحي قامت إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بإيقاف أعمال وإزالة أسوار دور ثاني بالمهد بشارع كوبري المشاه بالعامرية. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط و فرض القانون. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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