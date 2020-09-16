شكرا لقرائتكم خبر عن حزن في شبين القناطر لتوديع شهيد الشرطة ضحية حادث الدهس على الدائرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر أهالى منطقة منية شبين القناطر عن حزنهم الشديد لسماعهم نبأ استشهاد ابن قريتهم النقيب مصطفي عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور والذي تعرض لدهس أتوبيس سائق خلال هروبه من كمين كان يقوده الضابط الشهيد.

وأكد الأهالي أن الشهيد كان حسن الخلق وكان يخدم الجميع ويحظي بحب شديد وهو نجل الحاج عبدالجليل جبه ونسيب عائلة حسين داود وأن الشهيد متزوج ولديه أبناء ومن المقرر تشييع الجثمان عقب وصول الجثة عند مسجد الشهداء بمنية شبين القناطر.

وكشفت التحقيقات أن الأتوبيس الهارب لونه أبيض وفر هاربا على نزلة الدائري بقليوب حيث يجري ملاحقته لتحديد سائقه وكشف ملابسات الحادث.

كان النقيب شرطة مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور قد استشهد على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى إثر صدم اتوبيس له خلال محاولة الضابط إيقاف قائده فرفض وفرا هاربا ودهس الضابط واستشهد قبل وصوله المستشفى.

فيما أسفر الحادث عن اصابة أمين شرطة بينما فر قائد الأتوبيس هاربا وتكثف الجهود لضبطه.

انتقل مدير امن القليوبية اللواء فخرالدين العربى والعميد عبدالعظيم سعيد مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية لمكان الحادث وتكثف الجهود لضبط السائق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بتعرض ضابط شرطة للدهس على الدائري.

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انتقلت قوات الأمن وتبين استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة إثر قيام قائد ميني باص بالإصطدام بالضوابط هربا من كمين على الدائري بنزلة قليوب.