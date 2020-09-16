شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الذكي بالإسكندرية: زحام خانق.. والمحافظة: المكان المؤهل لتحديد للمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلما اقتربت نهاية المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على المبانى المخالفة في الاسكندرية كلما اذداد الزحام واشتد على المركز الذكى الكائن خلف ديوان عام المحافظة بمنطقة ابيس شرق الاسكندرية وذلك لانه المنفذ الوحيد لإستقبال طلبات التصالح في الاسكندرية .

ورغم ان الإسكندرية تعانى من كثرة المخالفات لديها وتسجل حوالى 134 ألف قرار إزالة يشمل حوالى 8 مليون وحدة سكنية ومحل وتحتاج لعدد أكبر من المنافذ لتلقى الطلبات خاصة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة بـ 30 سبتمبر إلا انه وقبل أيام لازال المركز الذكى هو الوحيد الذي لابد أن يحصل منه المتقدم طالب التصالح على الاستمارة التي يبدأ بها رحلة عذاب أخرى لإتمام الاجراءات .

عدد كبير من المتقدمين للحصول على استمارة التصالح يشكون من عدم فتح منافذ عديدة مع هذه الاعداد الكبيرة بالاضافة إلى الرسوم التي فوجئ بها الجميع وهى 2500 جنيه لكراسة الشروط أو ملف التصالح وهو مبلغ كبير يضيف اعباء على المتصالحين واكد حمودة وافى صاحب شقة مخالفة انه حضر بعد ان وصلت التخفيضات على الاسعار المبالغ فيها لـ40% لكن ماوجده ان هناك تلاعب بالمواطنين فالمبالغ التي تخصم باليمين تحصل بالشمال في اشاياء أخرى غير معلن عنها مثل هذا الملف 2500 جنيه بالاضافة إلى مايسمى علاوات ويصل إلى 35% من القيمة المعلنة عن اسعار التصالح للمتر في بعض المناطق وتجدها تضاعف القيمة المطلوبة .

جوزيف ملاك المحامى يقول: هل نظر محافظ الاسكندرية وهو جالس في مكتبه من شرفته الخلفية على الألاف من الشعب في الشمس المحرقة وهم يتزاحمون داخل الارض الطينية والكورونا بينهم والموظفون يتعاملون من الشرفة هذا حرام .

النائب أبوالعز الحريرى أكثر النواب متابعة لهذا الملف منذ البداية وهو اول من قدم طلبات للمحافظ لتخفيض رسوم التصالح يقول أنه يتعجب من فرض هذا الملف على المواطن والمطالبة بتسديد ٢٥٠٠ جنيه قيمة كراسة الشروط وهذا امر لا يوجد في القانون ولا يطبق في محافظات أخرى.

وأضاف الحريرى: لابد من إلغاء هذا القرار ويفتح الملف مجانا أسوة بكل المحافظات لانه يمثل عبئ جديد على المتقدمين للتصالح والتعليمات واضحة بتيسير الاجراءات وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية .

معظم المواطنين المتواجدين امام المركز ابدوا استيائهم وغضبهم من مبلغ قيمة ملف كراسة الشروط التي تصل لـ 2500 جنيه ولم تكن في الإعتبار بالإضافة إلى الزحام الشديد على المركز الذكى المنفذ الوحيد في الاسكندرية الذي يستقبل الطلبات للتصالح وهو كائن خلف ديوان عام محافظة الاسكندرية بمنطقة ابيس يصعب على المتعاملين معه من غرب الاسكندرية الوصول اليه .

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من جانبه اكد مصدر في محافظة الاسكندرية ان المركز الذكى هو الوحيد المؤهل للكشف عن كل العقارات لتحديد الرسوم الخاصة بالمخالفة وكذلك عملية المسح وهو المؤهل بكل الامكانيات تكنولوجيا .

واضاف المصدر ان المركز يعمل لاوقات طويلة بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك تمت عملية تنظيم لضبط الزحام ومنح الحالضرين ارقام تحدد اولوية الحضور وكذلك تم عمل خيام تحمى المنتظرين لادوارهم من الشمس .

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية