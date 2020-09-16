شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: عدد طلبات التصالح بمخالفات المبانى بلغ 1.2 مليون طلب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم فتح المدارس بجانب المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح بسبب الزحام الشديد، مضيفا أنه تم إعداد خيام أمام المراكز التكنولوجية بسبب أعداد المتقدمين للتصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيض رسوم التصالح ساعد على إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم، مضيفا أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى المحافظات بلغت مليونا و200 ألف طلب حتى الآن.

وتابع أنه سيتم زيادة الساحات الخاصة بتواجد المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، مضيفا أن كل ما يتقدم اليوم بجدية التصالح مستمر فى استكمال أوراقه لمدة شهرين بعد 30 سبتمبر الجارى، مؤكدا ان خط وات ساب لمبادرة صوتك مسموع هو "01150506783".

وأوضح أن المنوفية تتصدر بـ147 ألف طلب، يليها البحيرة، مضيفا أن عوائد الرسوم التصالح ستعود على المواطن فى صورة خدمات، مؤكدا أن القاهرة والجيزة يتصدران المشهد فى رسوم التصالح، 67 ألف طلب بالشرقية للتصالح، و38 ألف طلب للتصالح برسوم تتجاوز 200 مليون جنيه بسوهاج.