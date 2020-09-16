شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تسهيلات للتصالح على مخالفات البناء بالقاهرة لتخفيف العبء على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة القاهرة عددا من التسهيلات تخص التصالح على بعض مخالفات البناء، وقانون التصالح، وذلك لرفع العبء عن المواطنين وتخفيف التزاحم بمراكز خدمة المواطنين بالأحياء والمدن، يرصدها الخليج 365 فى النقاط التالية..

1. مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال طلبات التصالح حتى السادسة مساءً

2. استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومى الجمعة والسبت

3. امكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق

4. تخفيض أسعار التصالح بكافة الأحياء من 25% حتى 50 %

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5. استلام كافة الأوراق المقدمة من المواطنين واستكمال باقى الأوراق خلال شهرين

وكانت أعلنت محافظة القاهرة تخفيض أسعار التصالح على بعد مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلي ٤٠٪

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .

وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.