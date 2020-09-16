شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لطفل متسول يعد حصيلته من النقود وحالة استياء بين رواد السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطفل يتسول ويقوم بجمع حصيلته اليومية وعدّ النقود، مما أثار استياء الكثير مطالبين بالقضاء على تلك الظاهرة، بينما لم يتم تحديد موعد ولا مكان تصوير الفيديو.

ويظهر الطفل من خلال الفيديو يقوم بعد وجمع حصيلته من النقود بصورة احترافية، ليترك بعدها مكانه لمعاودة التسول مرة أخرى.

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وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة التصدي لظاهرة تسول الأطفال، حيث في كثير من الأحيان تقودهم عصابات بغرض جمع المال حيث يتم الاتجار بهم، واعتبروا وجودهم في الشوارع بذلك الشكل يعتبر قنابل موقوته.

وسخر آخر من طريقة الطفل في عد النقود قائلاً: "ده معلم في الرس وعد الفلوس" ويرى أخرى: "لا بد من مواجهة تلك الظاهرة حيث عادة ما يكون وراؤها خبايا وعصابات تحرك الأطفال".

وطالب عدد كبير من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة البحث عن الطفل ومعرفة أهله وأقاربه وما دفعه إلى التسول وخضوعه للتأهيل النفسى.