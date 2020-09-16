شكرا لقرائتكم خبر عن فتنة التمويل.. كواليس الصراع بين معتز مطر وأيمن نور على المال الحرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين حين وآخر، تنكشف نوايا أبواق جماعة الإخوان الإرهابية الحقيقة، وتتجلى أهدافها فى الخلافات التى تنشب بينهم، فمؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خلاف مكتوم بين أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، ومعتز مطر المذيع فى القناة، حيث أشارت إلى أن معتز هدد نور بالانسحاب من القناة، فى حال تنفيذ قراره بتخفيض ميزانية برنامج معتز بنسبة 50 % .

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على كواليس الصراع بين معتز مطر وأيمن نور.

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