شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 يكشف تفاصيل "قطع أنف مواطن" بأغرب جريمة ميراث بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365" التي قدمها الزميلان محمد السيسى ورغدة بكر، تفاصيل أغرب جريمة بسبب الميراث في محافظة الغربية، بعدما أقدم 6 أشخاص على التعدى على عمهم، بأسلحة بيضاء وإصابته بقطع بأنفه والشفه العلوية.

وقالت السيدة أميمة محمد " زوجة ابن الضحية خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365، أنهم فوجئوا أثناء جلوسهم أمام المنزل بقدوم كل من "أحمد أ.زأ، أدهم أ.أ. ز، وسامى .ا" و3 آخرين بالهجوم علينا وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وبدأوا الهجوم بضرب أحدهم لى على رأسى بالسكين، وأصيبت بجرح قطعى بالرأس، ثم تهجموا على والد زوجى وحماتى بالأسلحة البيضاء، وقطعوا له أنفه، وشفته العلوية، وتسببوا أيضا بتصفيه عين حماتى وفقدها للبصر بإحدى عينيها".

وأوضحت زوجة ابن الضحية، أن الأيام الماضية شهدت تعدى من أقارب زوجها عليهم، قائلة:" حمايا يعمل تاجر خردة، ويوم الخميس كان بيركب حدوة للحصان، الذى يستخدمه فى جمع الخردة، وتصادف مرور السائق الخاص بأحد المتهمين، ووجه شتائم لوالد زوجى، ونزل السائق من السيارة محاولا ضربه وتصدى له والدى وصرفه من المنطقة لمنع حدوث مشاجرة."

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وأضافت: فوجئنا بحضور شقيق حمايا وما أن شاهد زوجى حتى قام بصفعه على وجهه، وقام ابنه بضرب زوجى بـ"شومة" على رأسه، وبعد ذلك قام ابنه برشقنا بزجاجات المياه الغازية والطوب وانصرف من أمام المنزل، لافتة إلى أنهم حرروا محضرا ضد المتهمين بمركز الشرطة، وألقت الشرطة القبض على اثنين منهم وهرب باقى المتهمين.

ولفتت إلى أن والد زوجها كان يملك شقة يبلغ ثمنها 250 ألف جنيه، وعرض عليه شقيقه أن يتنازل عنها مقابل تسديد شيكات بمبلغ 50 ألف جنيه وبالفعل تنازل زوجى عن المنزل مقابل تسديد الشيكات إلا أنه لم يحصل على الشيكات من شقيقه وتطور الأمر إلى التعدى عليه بالأسلحة البيضاء اليوم وفقد انفه وشفته بعد التعدى عليه، وأكد الأطباء عدم إمكانية توصيل الأنف والشفة مرة ، مبينة أن حماها أصبح بلا أنف وأحدثوا له عاهه مستديمة وتسببوا فى تشويه وجهه.