شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات: أمد يدى بالسلام وثمار الاتفاق ستنعم بها المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات، في حفل توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض، في كلمة باللغة العربية إنه يقف اليوم يمد يد السلام ويستقبل السلام، مؤكدا أنه في الإسلام نقول "اللهم أنت السلام ومنك السلام".

وقال إن الاتفاق سوف يغير قلب الشرق الأوسط وسوف يرسل الأمل إلى جميع العالم، مؤكدا أن المبادرة لم تكن ممكنا لولا جهود الرئيس ترامب، مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، والمستشار جاريد كوشنر، الذين سعوا لهذا الإنجاز الكبير.

وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يشكره على الانضمام إلى السلام، ووقف ضم الأراضى الفلسطينية، لأن ذلك سيضمن السلام الذى سيساعد الشرق الأوسط ومستقبله، قائلا إن ثمارها ستنعكس على المنطقة بأكملها، مضيفا: إن أي شيء بعيدا عن السلام يعنى الدمار، مؤكدا أن المسألة ليست شعار من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإنما حقيقة.

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وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليوم يوم مهم للعالم كله وللسلام، وإنه "يشرفه أن يرحب في البيت الأبيض بقادة الدول الثلاث ، حيث وقعوا اتفاق التطبيع."