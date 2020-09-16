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المرور تضع إرشادات لقائدى السيارات للتصدى للأتربة والرياح أثناء السير على الطرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، فى حالة سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة منعا لوقوع الحوادث، ومن تلك الإرشادات:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين

عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم

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- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى

- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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