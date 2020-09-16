شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن موعد إنتاج اللقاح ونتائج التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يتم التقديم عبر موقع إلكترونى لمعرفة المتطوعين للتجارب السريرية على لقاح كورونا، حيث يتم التواصل معه لاستكمال الإجراءات، موضحاً أن التجارب السريرية هدفها التأكيد على فاعلية وآمان اللقاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، نحاول معرفة الآثار الجانبية للقاح من خلال التجارب السريرية، بالإضافة إلى تحاليل وأشعة بصفة دورية، لافتاً إلى أن التجربة السريرة مدتها شهرين والمتابعة سنة، حيث النتائج المبدئية للتجاربة السريرية للقاح بعد شهرين وستبدأ بعدها مرحلة الإنتاج، ولكن المتابعة لمدة سنة.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن التجارب السريرية ستجرى على 6 آلاف شخص، بشروط ألا يقل سنه عن 18 عاما وألا يكون مريض بأحد الأمراض المزمنة وعدم تناوله أدوية خاصة بالمناعة.

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وذكر أن وزارة الصحة ستقوم بحملات الفترة المقبلة لتعريف المواطن بالفرق بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، مردفاً:"بدأنا ملاحظة ظهور أعراض الإنفلونزا الموسمية على عدد كبير من المواطنين"، مؤكداً أن هناك تخوف شديد من عودة الزيادة فى إصابات فيروس كورونا.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "لم يحدث في مصر حتى الآن عودة إصابة بكورونا لمن تعافى منه، ولا يوجد شيء علمى يمنع ذلك"، مستطردا:"نرصد الآن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بسبب ظهور أعراض مشتركة بعد التعافى خلال شهرين".