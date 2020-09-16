أخبار 24 ساعة.. تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بـ46.8 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية اختيار تحالف أمريكى مصرى للإشراف على خطى مونوريل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية.. صور وزير النقل: ننفذ تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بـ46.8 مليار جنيه الصحة العالمية: الوضع فى إقليم شرق المتوسط مُقلقٌ بسبب زيادة حالات كورونا يوميا الصحة العالمية: تطوير اللقاحات مسألة خطرة ولابد أن يكون اللقاح آمن وفعال Advertisements الصحة تعلن الانتهاء من 499 ألف و771 عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوفين يواصلون أداء اختبارات القبول إلكترونيا التعليم العالى تعلن تسجيل 80 ألف طالب بمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات آليات جديدة لصرف الكمامات القماش على بطاقات التموين.. إنفوجراف تعرف على مساعدات الأسر الأولى بالرعاية من بنك ناصر الاجتماعى الكهرباء تبدأ خطة تطوير وحوكمة الهيكل الإدارى بالقطاع.. إنشاء شركة خدمات طبية للعاملين ورفع نسبة تحمل العلاج لـ 100%.. الموارد البشرية بالقابضة تتولى إعداد كوادر شبابية من خلال دورات تدريبية "أونلاين"

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