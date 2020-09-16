استشهاد نقيب وإصابة أمين شرطة صدمهما أتوبيس بنزلة دائرى قليوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد نقيب شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه أتوبيس حاول الضابط إيقاف قائده فرفض ودهس الضابط واستشهد قبل وصوله المستشفى. كما أصيب أمين شرطة فى الحادث وفرا قائد الأتوبيس هاربا وتكثف الجهود لضبطه. وانتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر العربى والعميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث وتكثف الجهود لضبط السائق.

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