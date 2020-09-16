شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد يستعرض أكاذيب الإخوان عن تطوير مرفق السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد الضوء على أكاذيب جماعة الإخوان بشأن تطوير مرفق السكك الحديدية، حيث استعرض مجموعة من الشائعات التى بثتها أبواق الجماعة فى قنواتها حول عملية تطوير المرفق وشائعات حول منع أهالى الصعيد من دخول محطة رمسيس، بالإضافة لأكاذيب فصل الصعيد عن مصر، وفى المقابل قدم الفيديو تفنيدا لكل هذه الأكاذيب واستعرض حقيقة الشائعات التى تبثها الفضائيات الإخوانية.

وكانت قناة إكسترا نيوز، قد أبرزت اعترافات عضو مجلس شورى جماعة الإخوان جمال حشمت بوجود انشقاقات غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان، حيث يؤكد أنه من خلال قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف.