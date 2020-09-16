شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى يكشف هوية داعشية مصرية متزوجة من أمير التنظيم الجديد فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، عن هوية زوجة أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، مؤكدا أنها سيدة مصرية تدعى نجلاء محمود عفيفي حسين وزوجها الداعشى يدعى "أبو عبد الله الليبى" لديها أبناء من زوجها السابق مسجون التابع لتنظيم بيت المقدس وهو سجين في مصر مع أبنائها مصطفى وعبد الله.





وأكد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل تصفية داعشى مصرى يدعى "محمد ماهر عبداللطيف حسن الشعراوى" من مواليد عام 1991م.

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وأوضح المسمارى، أنه من بين الإرهابيين القتلى شخص ليبى يدعى عثمان العبار، وأبو عبد الله أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، ومواطن سعودى يدعى محمد بن رشدي بن محمد كورني بارك مواليد 1980م، ومواطن سعودى يدعى سعود بن مرضي بن عبدالله الحربي مواليد 1987، مواطن سعودى يدعى عبدالمحسن بن معتق بن عتقه المحمدي مواليد 1992م.

وكشف المسماري، عن تصفية الجيش الليبى لإرهابى سودانى يدعى حدوب محمد على محمد مواليد 1991م، وإرهابى من كينيا يدعى سعيد شانقوما مواليد 1979، وإرهابى من ساحل العاج يدعى أبوبكر الصديق حسين مواليد 1992م، بالإضافة لإلقاء القبض على داعشية ليبية تدعى سناء عبد الهادي سالم من مواليد 1980 كانت في مدينة مصراتة قبل التحاقها بزوجها عثمان العبار في سبها.