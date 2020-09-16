شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية تكشف عن حصيلة التصالح: 6.9 مليار جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن العمل في المكاتب التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء سيمتد حتى العاشرة مساء وهناك تزايد في أعداد المتقدمين.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي المتحصلات وصل إلى 6.9 مليار جنيه حتى الآن، وتأتي محافظة الإسكندرية في المقدمة تليها القاهرة فيما يخص المبالغ المحصلة وفي المنوفية أكبر طلبات ويليها البحيرة والقليوبية.