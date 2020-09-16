شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية تكشف عن حصيلة التصالح: 6.9 مليار جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن العمل في المكاتب التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء سيمتد حتى العاشرة مساء وهناك تزايد في أعداد المتقدمين.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي المتحصلات وصل إلى 6.9 مليار جنيه حتى الآن، وتأتي محافظة الإسكندرية في المقدمة تليها القاهرة فيما يخص المبالغ المحصلة وفي المنوفية أكبر طلبات ويليها البحيرة والقليوبية.
وأضاف، أنه يوجد نواحي إجرائية لتسهيل تلقي الطلبات في المكاتب، مشيرا إلى أن التصالح فيما يتعلق بالشاليهات والقرى السياحية يخص المحافظين وهيئة المجتمعات العمرانية حسب الولاية ففي الساحل الشمالي مثلا يتبع جهاز أملاك الدولة.
وأكد قاسم، أن المتحصلات ستذهب لخدمات البنية التحتية في المحافظات فيما يتعلق بالإنارة والرصف والطرق وجزء للإسكان الاجتماعي وجزء للموازنة العامة للدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التنمية المحلية تكشف عن حصيلة التصالح: 6.9 مليار جنيه حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.