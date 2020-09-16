شكرا لقرائتكم خبر عن مد عمل المراكز التكنولوجية فى الإجازات لاستقبال طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تقرر أن تكون أيام الإجازات أيام عمل للمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لاستقبال الراغبين فى التصالح، موضحا أنه تم مد فترة العمل إلى العاشرة مساء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أنه تم فتح مظلات وإقامة شوادر والاستعانة بالمدارس القريبة بالمراكز التكنولوجية ليكون إتاحة أكبر في المكان، وليكون هناك عملية تنظيمية، موضحاً أن هناك أكثر من 1.1 مليون طلب مصالحة في مخالفات البناء.
وكان المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أشار إلى أن إجمالي المتحصلات وصل إلى 6.9 مليار جنيه حتى الآن، وتأتي محافظة الإسكندرية في المقدمة تليها القاهرة فيما يخص المبالغ المحصلة وفي المنوفية أكبر طلبات ويليها البحيرة والقليوبية.
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