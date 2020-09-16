شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الإمارات والبحرين وإسرائيل يوقعون على اتفاق السلام برعاية ترامب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نيتنياهو ووزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيال، ووزير الخارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الحفل الذى أطلق عليه البيت الأبيض اتفاقيات "إبراهيم"، سيكون أول توقيع سلام للبيت الأبيض في الشرق الأوسط منذ 26 عامًا، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن اتفاق السلام سيغير مسار التاريخ، وبعد عقود من الصراع والانقسام سيفتح الباب الآن لفجر جديد في الشرق الأوسط، موضحًا أنه طوال عشرات السنوات لم يكن هناك سوى دولتين عربتين لديهما اتفاق سلام مع إسرائيل، الآن لدينا دولتين في أقل من شهر وسيكون هناك المزيد.

Advertisements

وأضاف في حفل التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين إن الاتفاقيات ستكون أساس لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أنه لم يكن أحد متوقعا أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق.

قال عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات في حفل توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض، في كلمة باللغة العربية إنه يقف اليوم يمد يد السلام ويستقبل السلام، مؤكدا أنه في الإسلام نقول "اللهم أنت السلام ومنك السلام".

وقال إن الاتفاق سوف يغير قلب الشرق الأوسط وسوف يرسل الأمل إلى جميع العالم، مؤكدا أن المبادرة لم تكن ممكنا لولا جهود الرئيس ترامب، مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، والمستشار جاريد كوشنر، الذين سعوا لهذا الإنجاز الكبير.

وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يشكره على الانضمام إلى السلام، ووقف ضم الأراضى الفلسطينية، لأن ذلك سيضمن السلام الذى سيساعد الشرق الأوسط ومستقبله، قائلا إن ثمارها ستنعكس على المنطقة بأكملها.