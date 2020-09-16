الأعلى للأثار: الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم إنشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام الإضاءة.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وأن العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي ليصبح للمعبد مرسيين داخلين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.
وأضاف عبدالمنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة، أن أبعاد المرسى الجديد يبلغ ٢٤ م x ٦م، وبه مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله ١٨ متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله.
وأِار إلى أنه تم تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الإضاءة بالمنطقة.
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