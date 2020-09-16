محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، وكيل لجنة النقل، بافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات، ضمن مشروع «مودة» والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وأوضح أهمية تلك الخطوة، حيث أن أهم علاج يجب أن يتم للمتعافين ما بعد التوقف عن الإدمان هو علاج الاضطرابات الشخصية الناتجة، فمن الممكن أن يكون هناك عدوانية تجاه المجتمع أو الأسرة تسبب له انتكاسة، أو شخصية وسواسية تجاه أي شخص، أو شخصية انطوائية وتوقف عن التعامل مع الناس والمجتمع.
وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أنه بالإضافة إلى هذه الخطوة حققت الوزارة إنجازًا كبيرًا من خلال مبادرة "بداية جديدة"، والتي تستهدف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لمساعدتهم في البدء من جديدة بحياة أفضل، بعد أن تخلصوا من أحد أكبر المعوقات في حياة أي إنسان، وهو الإدمان، حيث تحد من انتكاس المريض وعودته إلى الإدمان مرة أخرى، وإحساسه بالنجاح وإحساسه بذاته كمواطن منتج قادر على سد احتياجات معيشته ومعيشة أسرته تحفظه من الإدمان مرة أخرى
وأكد أن جهود الدولة نحو المتعافين من الإدمان هي خطوة كبيرة لمجتمع يخلو من الإدمان، وأصبحت محل إشادة الأمم المتحدة بتجربة مصر في علاج مرضى الإدمان باعتبارها نموذجا ملهما لدول المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: إطلاق برنامج للتوعية الأسرية للمتعافين خطوة لمجتمع خال من الإدمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.