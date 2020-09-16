مصر | بدًءا من الغد.. نادي القضاة يفتتح فاعليات معرض القاضي الثالث للكتاب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدًءا من الغد.. نادي القضاة يفتتح فاعليات معرض القاضي الثالث للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه بمناسبة قرب بدء العام القضائي وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر سيفتتح السيد المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة غدا الأربعاء الساعة السابعة مساء بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى ٣/ ١٠ /٢٠٢٠.

يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلي ٦٠ ٪؜ علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال السادة الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع.



مع التأكيد على أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.