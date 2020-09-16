شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم انشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الاضاءة.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وان العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي ليصبح للمعبدمرسيين داخلين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.
وأضاف عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، ان أبعاد المرسى الجديد يبلغ ٢٤ م x ٦م، وبه مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله ١٨ متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظلة.
وتم تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.
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