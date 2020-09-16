شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد بنوك مصر: مهلة الـ6 أشهر انتهت.. و«المركزي» أبلغنا بعدم التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي دشن الكثير من المبادرات للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كورونا» المستجدّ، وأبرز هذه المبادرة تلك المتعلقة بالـ6 أشهر التي منحها البنك المركزي لجميع العملاء، التي تقضي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر.

وأضاف «الإتربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أن مبادرة الـ6 أشهر انتهت اليوم، وأن البنك المركزي أرسل تعليمات جديدة لجميع البنوك بأن المدة انتهت وأنه ليس هناك تجديد، وذلك مع إلغاء كل غرامات التأخير.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن لكل بنك مطلق الحرية في دراسة حالات عملائه، وتقييم مدى تعثر العميل أو الشركة، كما يحق له إعادة الجدول للعميل أو الشركة حسبما يرى، قائلًا: «مش عايزين نضغط على العملاء في هذه الظروف».