شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لغلق «سناتر» الدروس الخصوصية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، الحملات على سناتر الدروس الخصوصية التي تزاول نشاطها في مختلف مناطق الحى بالمخالفة لقرار الحكومة ووزارة التربية والتعليم بمنع كافة أشكال الدروس الخصوصية ومعاقبة المدرسين غير الملتزمين

شارك في الحملات محمد خلف سكرتير الحى بالتعاون والاشتراك بين إدارات الحى المعنية (الرخص – الحجز الإداري – الشؤون القانونية – شؤون البيئة ) وتم غلق وتشميع مركز ( TOBe ) بشارع سالم الصباح عمارات التوكيلات الملاحية ع دار العز الدور الأول مركز تنمية القدرات والعديد من سناتر الدروس الخصوصية في جميع مناطق الحى.

كما شنت إدارة الإشغالات حملة موسعة لرفع الاشغالات والتعديات وأسفرت عن إزالة ورفع أكثر عدد في حالة إشغال مخالفة شملت صبات خرسانية وتندات من القماش وخشبية وإعلانات مخالفة بشوارع الحى وتعديات على الأرصفة وعربات خشبية لبيع المأكولات والسجاير والشاي وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى وتم تيسير حركة المرور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.