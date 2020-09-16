شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الزراعية»: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بـ1.7 مليون طن سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير معهد بحوث النخيل بمركز البحوث الزراعية، أن مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور متفوقة بذلك عن المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وتونس بمعدل 1.7 مليون طن سنويا.

وأشار «جاد الله» إلى أن مصر تمتلك 15مليون نخلة يتم تصدير نحو 20٪ حيت تم تصدير نحو ٥٠ ألف طن من الأصناف جافة ونصف الجافة في ٢٠١٨ وو٤٠الف طن في ٢٠١٩ إلى دول المغرب وماليزيا وأندونسيا أشهرها «الصعيدي» و«البرحي» و«المجدولي»، كما يتم إنتاج نحو ٨٠ ألف طن من الأصناف الرطبة أشهرها الحيانى والزغلول بنسبة ٥٢٪ وأخرى بنسبة للأنواع ٢٥٪ البذرية.

ولفت مدير معهد بحوث النخيل إلى أن من أكثر المشاكل التي تواجه عمليات التصدير تتمثل في عدم وجود ثلاجات للتبريد وسيارات نقل مجهزة فضلا عن عدم وجود مصانع لصناعة التمور.

وأوضح أن هناك مقترحا لإنشاء بورصة للتمور بالتنسيق مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة لتسويقه وفقا للمواصفات القياسية وخلوه من الإصابة بالحشرات.

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