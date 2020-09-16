شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يبحثان موقف المدينة السكنية بأبوطرطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء هيئات الاستثمار وتنمية الصعيد وعدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة ما تم تنفيذه بمشروع تطوير وإستغلال المدينة السكنية بأبوطرطور والمزرعة المقرر إقامتها على مساحة ١٩ ألف فدان.

كما تم عرض موقف مشروع الجذب السكاني بالقري النموذجية بمدينة الخارجة، وأهم مطالب ومشروعات المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة بما يخدم خطط التنمية الشاملة بالوادي الجديد.