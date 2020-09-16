شكرا لقرائتكم خبر عن كفر شكر تستعد لموسم الأمطار بـ«تسليك البلاعات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعدت مدينة كفر شكر لموسم الشتاء وسقوط الامطار، حيث اكد اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينه، ان الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بالاشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى قاموا بمراجعة تطهير وتسليك كافة بالوعات صرف أمطار المياه بالطرق والشورع استعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء لراحة وخدمة المواطنين.
وقال «رفعت» إنه جار تنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة والمطلوبة لمواجهة موجات تقلبات الطقس والامطار الغزيرة التي تحدث في فصل الشتاء حيث تم تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار والتأكد من مراجعة عمليات التسليك.
وأوضح أنه تم انشاء بالوعات جديدة في أماكن تجمعات المياه العام الماضى لمواجهة تراكمات المياه لعدم تضرر المواطنين حال سقوط أمطار غزيرة.
وجارى متابعة أعمال اصلاح وصيانة كافة الأعمدة الكهربائية بالشوارع والطرق وتهذيب الأشجار لما ينتج عنها من اضرار الطقس السيء والأمطار.
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