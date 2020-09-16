شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تلقينا 1.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الأجهزة المعنية في المحافظة، بلغ حتى الآن مليون و100 ألف طلب، ما يُمثل حوالي 6.9 مليار جنيه.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن أيام الإجازات هي أيام عمل بالنسبة لنا في المراكز التكنولوجية والأحياء لاستقبال طلبات التصالاح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن العمل يبدأ عادة من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، قائلًا: «كل من قدم طلبات حصل على نموذج 3 الذي يوقف جميع الإجراءات مثل الهدم».

وكشف «قاسم» عن وجود لجان لتقييم ما تم تقديمه من خلال الأوراق ومقارنته على أرض الواقع.