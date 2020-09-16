شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 419 محضر مخالفات متنوعة في حملة تموينية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت إدارة تموين أشمون عدة حملات تموينية على الأسواق، وتحت إشراف حسن الدماصي، مدير إدارة تموين أشمون بالمنوفية.
وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت هذه الحملات عن تحرير 419 محضرًا متنوعًا، منها تحرير 363 محضرًا للمخابز وتحرير 56 محضر جنحة أسواق عدم إعلان الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.
وخلال الحملات التموينية على المخابز بأشمون تحررت عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 74 محضر مواصفات و45 محضر نقص وزن و89 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل و108 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و14 محضر استيلاء على 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم.
كما تحرر 2 محضر تجميع بـ31 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 29 محضر مخالفات أخرى متنوعة.
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