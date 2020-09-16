شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من عربات القطارات لميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالى 13 عربة، إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 81 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد أكبر صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر، وكانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل أن العربات الـ 13 التى وصلت درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وهناك 22 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأشار إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر- و180 درجة ثانية فاخرة- و90 عربة درجة أولى فاخرة- و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وأوضح أن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، وهو ما سيساهم فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وفى سياق آخر، عقد وزير النقل اجتماعين منفصلين موسعين مع قيادات هيئة السكك الحديدية ومسؤولى الشركات العالمية المنفذة عددًا من مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

ووجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة المستمرة فى مواقع العمل من جانب المختصين من هيئة السكك الحديدية والاستشارى، وموافاته بتقرير أسبوعى عن تقدم الأعمال بالمشروع. وأكد الوزير أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال نظام إلكترونى حديث بالحالى.

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