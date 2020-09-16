شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تنفي اختراق بوابتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة الوادى الجديد ما تردد من شائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إختراق موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة، مؤكدة قيام حسابات مغرضة ومشبوهة بنشر صور مزيفة لمحاولة إختراق الموقع.

وأكدت المحافظة، في بيان، مساء الثلاثاء، أن الموقع يعمل ويقدم خدماته بشكل طبيعي، وبتأمين كامل، وسيتم ملاحقة كل من روج لهذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبة بين الرأي العام، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.