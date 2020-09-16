شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور كلية التربية النوعية بسوهاج استعداداً لافتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور وجدي رفعت نخلة، مقر جامعة سوهاج القديم لعمل التقييم النهائي للمبني المخصص لكلية التربية النوعية بالجامعة، ومناقشة الإستعدادات النهائية تمهيداََ لبدء الدراسة بها، واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه باللجنة، أن الهدف من انشاء كلية التربية النوعية بالجامعة هو تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي، وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، مشيراً إلي أنها ستكون إضافة قوية لكليات الجامعة بما تضم من مجالات نوعية مختلفة، يتم تدريسها للطلاب لتخريج جيل من المعلمين المتخصصين في التربية الموسيقية، والفنية والإقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة.

وقدمت الدكتورة زينب محمود الشريف، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية - خلال الإجتماع - عرض توضيحي لشرح مكونات المبني، وما تم إنجازه من تجهيزات نهائية وفرش وأدوات لاستكمال القاعات والغرف الإدارية والمعامل والورش التدريبية، إلي جانب عرض خطة تأمين المبني، والإخلاء، وإجراءات الأمن والسلامة .

وتفقدت اللجنة، المبنى الخاص بالكلية، حيث تعرفت على الكوادر البشرية والفنية المتاحة، وكذلك تابعت تفاصيل تجهيزات المبنى، حيث تفقدت قاعات الإستذكار، ومعامل الحاسب الآلي، والمخازن، والمكاتب الإدارية، وغرف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب معاينة ورش النجارة والمعادن، والتربية الموسيقية، وكذلك أتيليهات النحت والخزف، والرسم والتصوير، والملابس، والتصميم، والتريكو، والكروشيه، والنسيج اليدوي، والأشغال الفنية بالإضافة إلى زيارة معامل التغذية، ومركز الفنون.

حضر اللقاء وشارك في الجولة التفقدية الدكتور صفا محمود نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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