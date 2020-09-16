لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور كلية التربية النوعية بسوهاج استعداداً لافتتاحها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زارت لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور وجدي رفعت نخلة، مقر جامعة سوهاج القديم لعمل التقييم النهائي للمبني المخصص لكلية التربية النوعية بالجامعة، ومناقشة الإستعدادات النهائية تمهيداََ لبدء الدراسة بها، واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه باللجنة، أن الهدف من انشاء كلية التربية النوعية بالجامعة هو تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي، وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، مشيراً إلي أنها ستكون إضافة قوية لكليات الجامعة بما تضم من مجالات نوعية مختلفة، يتم تدريسها للطلاب لتخريج جيل من المعلمين المتخصصين في التربية الموسيقية، والفنية والإقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة.
وقدمت الدكتورة زينب محمود الشريف، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية - خلال الإجتماع - عرض توضيحي لشرح مكونات المبني، وما تم إنجازه من تجهيزات نهائية وفرش وأدوات لاستكمال القاعات والغرف الإدارية والمعامل والورش التدريبية، إلي جانب عرض خطة تأمين المبني، والإخلاء، وإجراءات الأمن والسلامة .
وتفقدت اللجنة، المبنى الخاص بالكلية، حيث تعرفت على الكوادر البشرية والفنية المتاحة، وكذلك تابعت تفاصيل تجهيزات المبنى، حيث تفقدت قاعات الإستذكار، ومعامل الحاسب الآلي، والمخازن، والمكاتب الإدارية، وغرف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب معاينة ورش النجارة والمعادن، والتربية الموسيقية، وكذلك أتيليهات النحت والخزف، والرسم والتصوير، والملابس، والتصميم، والتريكو، والكروشيه، والنسيج اليدوي، والأشغال الفنية بالإضافة إلى زيارة معامل التغذية، ومركز الفنون.
حضر اللقاء وشارك في الجولة التفقدية الدكتور صفا محمود نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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