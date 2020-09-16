شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقدم "مفتاح البيت الأبيض" لنتنياهو..والأخير يرد: "لديك مفتاح قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي وقدم له "مفتاح البيت الأبيض"، قبل حفل التوقيع على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل والبحرين.

ورد نتنياهو بقوله لترامب ، "لديك مفتاح لقلوب الشعب اليهودي".

وفال الرئيس الأمريكي إن البيت الأبيض كان "قطع شوطا طويلا للغاية" مع خمس دول إضافية مستعدة للانضمام إلى اتفاقية التطبيع. ورفض تسمية تلك الدول.

خلال فترة رئاسته ، اتخذ ترامب عددًا من الخطوات للتقرب من نتنياهو ، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الحفل ، الذي أطلق عليه البيت الأبيض اتفاقيات "إبراهيم" ، سيكون أول توقيع سلام للبيت الأبيض في الشرق الأوسط منذ 26 عامًا ، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة.

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وقال المسؤول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترأس الوفد الإسرائيلي ، وترأس وزير الخارجية عبد الله بن زايد الوفد الإماراتي.

كان مسؤولو البيت الأبيض يأملون في تحديد موعد الاحتفال حول الذكرى السنوية لاتفاقات أوسلو ، وهي اتفاقية توسط فيها الرئيس آنذاك بيل كلينتون ووقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ومفاوض منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس في 13 سبتمبر 1993 ، وفقا لمسؤول ثان في الإدارة.