شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النائب العام يكلف مساعده للتفتيش القضائي بحل أزمة التكدس بنيابة الأسرة بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت النيابة العامة، فيديو للمستشار محمد غراب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى، على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أثناء تخفيه في صفة مواطن والجلوس بنيابتى شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة بمحكمة مصر الجديدة، ورصد تكدس المواطنين بالنيابتين.

تلقت «النيابة العامة» عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام كلَّف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل سيادته إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

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وأجرى المستشار النائب العام المساعد، تنسيقًا مع السيدين المستشارين «مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي» و«مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم»، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢/ ٩ /٢٠٢٠ م.