شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف ترتيب المحافظات الأكثر تقدما لطلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك زيادة في الإقبال، وذلك بسبب الإجراءات التى تم إعلانها من قبل الحكومة بشأن التسهيلات المقدمة للمتصالحين، والخصومات التي تم إعلانها من قبل المحافظين بشأن قيمة التصالح، التى تتراوح ما بين 20% إلى 70%، وإقرار الحد الأدنى للتصالح بقيمة 50 جنيها، لذلك نشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للتقدم بالتصالح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc: "هناك زيادة في ساعات العمل اليومية للموظفين الذين يتلقون طلبات التصالح، نظرا لزيادة أعداد الطلبات والمتصالحين، وتم عمل شوادر لاستقبال المواطنين خارج المراكز التكنولوجية لتلقي الطلبات، حتى لا يحدث تكدس داخل المراكز كإجراء احترازى، ويتم الرد على كافة استفساراتهم".