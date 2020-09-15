شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحها رسميًا.. محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بعدة مشروعات في طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء قبيل افتتاحها، خلال جولة تفقديه رافقه فيها المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتيرعام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ للمديريات ومجالس المدن، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها حيث تشهد مدينة طور سيناء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية تمثل نقلة حضارية وطفرة لمدينة طور سيناء العاصمة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة شارع 306 الذي يشمل 24 محلا تجاريا حضاريا يوفر 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مباشرة لأهالي مدينة طور سيناء، بالإضافة لدورات مياه حريمي ورجالي، وخيام لعرض المنتجات البدوية لاهالي مدينة الطور وزائريها.