شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم إنذارات لأصحاب المباني المخالفة لسرعة تقديم طلبات التصالح في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ، مرور اللجان المشكلة من الحى لتسليم الانذارات والتحذيرات للمواطنين أصحاب مخالفات البناء بمنطقة العرب القديم وببعض المناطق بنطاق حي المناخ.
وتم التنبيه على أصحاب المخالفات بأنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء بعد ٣٠ سبتمبر الحالي وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الازالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات وتحويلهم للنيابة العسكرية.
وتابع رئيس الحى اللجان المشكلة من حي المناخ للمرور وتسليم إنذارات وتحذيرات للمواطنين أصحاب مخالفات البناء لسرعة التقدم بطلبات للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادى الإجراءات القانونية المشددة بالإزالة الفورية للمخالفات والاحالة للنيابة العسكرية كما أكد بأنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح بعد انتهاء المدة المحددة والتي تنتهى في ٣٠ سبتمبر الجاري.
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