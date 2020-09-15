شكرا لقرائتكم خبر عن «تقليعة رسمية» لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء: «الصلح خير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لجأت الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الغربية، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، إلى طريقة طريفة لتشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء بعد قرار الرئيس السيسى تخفيض سعر التصالح وتوحيده فى القرى بقيمة 50 جنيها، مع تخفيض آخر يصل إلى 25% للسداد الفورى للمخالفات.
وقام رئيس القرية وعدد من العاملين بتجهيز سيارة بمكبرات صوت تجوب أرجاء القرية لحث المواطنين على الذهاب إلى الوحدة المحلية وتقديم أوراق التصالح الخاصة بمخالفات البناء ودفع جدية التصالح.
ورصدت «المصرى اليوم» نداءات المسؤولين بالقرية خلال جولتهم بمكبرات الصوت وهم يهتفون: «قرب قرب، جرب جرب، الصلح خير».
ووضع المسؤولون لافتات كبيرة أعلى السيارات التى تجوب القرية، وكتبوا عليها عبارات لافتة للمواطنين: «الصلح خير»، و«قرب قرب.. جرب جرب»، و«إحنا عايزين مصلحتك».
ووصف اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرار الرئيس السيسى بأنه أثلج قلوب الملايين من أهالى الريف، مؤكدا أنه أصدر تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات التصالح والدعوة والإعلان عن ذلك للمواطنين بكافة السبل.
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