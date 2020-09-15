شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تحويلات «تقليل الاغتراب» الأربعاء.. والمرحلة الثالثة بعد النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهى، الأربعاء، تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، فيما ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عودة النشاط الرياضى بالجامعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن التحويلات تتم فى حدود نسبة ١٠٪، ووفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات، والشروط والقواعد المنظمة وهى التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، وغير المناظر بعد استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، مؤكدا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأضاف أنه بالنسبة للكليات التى يُشترط فيها اجتياز اختبارات القدرات، فلابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات فى الثانوية العامة، موضحًا أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة يُسمح للطالب الذى تم ترشيحه من خلال التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتحويل الإلكترونى إلى معهد آخر فى ذات التخصص، أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للتنسيق خلال ٧٢ ساعة من إعلان نتيجة التحويلات، ويتبقى لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق نحو ٦٠ ألف مكان شاغر بالجامعات، معظمها للقسم العلمى، منها الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والكليات التكنولوجية والتربية الرياضية والفنية لمن اجتاز اختبارات القدرات.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى، السكرتير العام للاتحاد، لمناقشة الاستعداد لعودة النشاط الرياضى تدريجيًا.

وأكد «عبدالغفار» تجهيز خطة لتنفيذ النشاط الرياضى فى العام الدراسى الجديد تراعى أزمة كورونا.

Advertisements