شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: متخوفون بشدة من عودة الإصابات للزيادة مع دخول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تخوف شديد من عودة أرقام إصابات فيروس «كورونا» المستجدّ، إلى الزيادة مرة أخرى، خاصة مع دخول فصل الشتاء، قائلًا: «نحن كأطباء أهم حجابة بالنسبة لنا الالعتزام بالإجراءات الاحترازية»، مشددًا على ضرورة الالتزام بـ«التباعد الاجتماعي»، و«غسل الأيدي باستمرار»، وارتداء «الكمامة»، وأخيرًا طلب الرعاية الصحية مبكرًا عن حدوث أي أعراض.

وبيّن رئيس اللجنة العليمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، الفرق بين أعراض «دور البرد» الإنفلونزا، وأعراض الإصابة بفيروس كورونا قائلًا: «فيه أعراض مرتبطة بأعراض أدوار البرد زي الحرارة والرعشة، وهي مش من أعراض كورونا، أما أعراض الجهاز الهضمي، مش مع الإنفلونزا ولكنها مع كورونا»، موضحًا أن وزارة الصحة تعمل على إطلاق حملة توعوية لتوضيح الفرق بين أعراض أنفلونزا وكورونا.

وأضاف «حسني»، فيما يتعلق بالتجارب السريرية للقاح «كورونا»، أن التجارب السريرية تلك سيتم إجراؤها على 6 آلاف شخص، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التجارب معرفة الآثار الجانبية للقاح.

وأوضح رئيس اللجنة العليمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن شروط التطوع لإجراء التجارب السريرية تتمثل في عدم إصابة المتطوع بالأمراض المزمنة وعدم تناول أدوية خاصة بالمناعة، بمعنى ألا يكون المتطوع من مرضى الضغط أو القلب أو الكلى أو السرطان، وفي حالة السيدات، يجب ألا تكون المتطوعة «حامل»، والشروط الأهم هي أنه مع بداية «الدراسة» ألا يكون المتطوع يُعاني من رتفاع في درجات الحرارة أو «السعال».