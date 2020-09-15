شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يؤجل قرار المشاركة أو الانسحاب من «النواب» إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، خلال اجتماعهم المنعقد الآن بمقر الحزب، تأجيل قرارهم بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب إلى الخميس المقبل.
وعُقد اجتماع الهيئة العليا، الثلاثاء، وسط اتجاه عدد كبير من قيادات الحزب بالانسحاب من القائمة الوطنية، بعد تعثر المفاوضات حول زيادة عدد مقاعد الحزب في القائمة.
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