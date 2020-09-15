شكرا لقرائتكم خبر عن من 6 إلى 295 جنيهًا.. تعرف على أسعار تذاكر جميع قطارات الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جدول لأسعار تذاكر قطارات الركاب التي تعمل بين القاهرة- اسوان عن وجود ٥ انواع من القطارات، منها ٤ جلوس والخامس نوم، حيث تراوحت اسعار الجلوس ما بين ٦ جنيهات إلى ٨٥ جنيها بين القاهرة- وبني سويف، و٢٨ و٢٩٥ جنيها حتي اسوان.

وتنقسم قطارات الجلوس إلى نوعين، الاولي غير مكيفة وهي المميز، حيث تتراوح اسعار التذاكر بين المحافظات من ٦ إلى ٢٨ جنيها، والقطار الروسي الجديد المحسن، حيث تراوحت اسعاره ما بين ٣٠ و٨٥ جنيها.

اما بالنسبة للخدمة المكيفة جلوس، فقد تم تشغيل نوعين الاسباني وتراوحت اسعار الدرجة الاولي ما بين ٥٠ إلى ١٧٥ للدرجة الاولي، و٤٥ إلى ١٢٥ للدرجة الثانية، والنوع الثاني هو القطار الـVIP فقد تراوحت اسعاره ما بين ٨٥ إلى ٢٩٥ للدرجة الاولي، و٧٠ إلى ١٩٠ للدرجة الثانية.