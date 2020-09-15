شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: أسعارنا الأقل فى التصالح والإقبال «ممتاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن تسعير المصالحات في مخالفات البناء في محافظة بني سويف يعد من اقل الأسعار في المحافظات المصرية.

وتابع خلال تصريحه لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن السعر في بني سويف كان عادلًا حتى قبل دعوات تخفيض الأسعار، مردفًا «مع هذا تم عمل تخفيض ما بين 15 إلى 40 %».

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن الإقبال ممتاز في المحافظة على تقديم طلبات التصالح، حيث تجاوز عدد من تقدم بالتصالح 72 ألف طلب حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن البني سويفي لديه الوعي الكافي الذي يدفعه للتصالح وتقنين وضعه.