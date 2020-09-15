شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «عليا الوفد»: الانضمام للقائمة الوطنية لا يتناسب مع تاريخ الحزب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الانضمام للقائمة الوطنية لا يليق بتاريخ حزب الوفد وحاضره، وان الاغلبيه عبرت عن استياءها للانضمام لقائمه مستقبل وطن، مشيرا إلى عدم وجود رئيس الحزب امس واليوم يعطي الحق للهيئه العليا في اعلان انسحابها من القائمه الوطنيه.

وطالب «عبدالله» قيادات الحزب بفتح باب الترشح تحت قائمه وفديه وطنيه والمشاركه في الانتخابات بقائمه لحزب الوفد ومن يتحالف معهم، قائلًا إن تاريخ الوفد وحاضره يلزمنا جميعا كهيئه عليا اكبر قياده سياسيه في حزب الوفد بان نلبي مطالب الجماهير المصريه بخوض الانتخابات منفردين.

وطالب «عبدالله» في نهايه الاجتماع اعضاء الهيئه العليا بالتصويت على الغاء تفويض رئيس الحزب في فصل الاعضاء، على ان يتم الالتزام باللائحه في كل ما يخص هذا الموضوع.